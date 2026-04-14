Négociation Ajinomoto Co., Inc. - 2802 CFD
À propos de Ajinomoto Co., Inc.
Ajinomoto Co., Inc. est une entreprise alimentaire. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Les principaux produits des segments Japanese Food et Overseas Food comprennent des assaisonnements et des aliments transformés, des aliments surgelés, des cafés, ainsi que des assaisonnements umami et des édulcorants pour la transformation. Les principaux produits du segment Life Support comprennent la nutrition animale et les produits chimiques. Les principaux produits du segment Healthcare comprennent des acides aminés pour les produits pharmaceutiques et les aliments. La société mène également des activités telles que la fabrication sous contrat, les graisses et les huiles, l'emballage de matériaux, ainsi que la prestation de services, entre autres.