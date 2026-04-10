Négociation AJ BELL PLC ORD GBP0.000125 - AJB CFD
À propos de AJ Bell PLC
AJ Bell Holdings Ltd est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des plateformes d'investissement au Royaume-Uni. La plate-forme phare de la société comprend AJ Bell Investcentre et AJ Bell Youinvest. Il propose une pension personnelle auto-investie (SIPP), un compte d'épargne individuel (IAS) et des comptes généraux d'investissement / de négociation. Il offre un accès à une large gamme d'investissements, y compris des actions et autres instruments négociés sur les bourses du monde entier, ainsi qu'à tous les placements collectifs traditionnels disponibles au Royaume-Uni et à une gamme de solutions d'investissement internes. AJ Bell Investcentre fournit aux conseillers financiers réglementés et aux gestionnaires de patrimoine une suite d’outils en ligne pour les aider à gérer les portefeuilles de leurs clients de détail. AJ Bell Youinvest est une plateforme d'investissement de détail directe aux consommateurs (D2C). Les services non-plateforme de la société comprennent J Bell Platinum, AJ Bell Securities et l’administration SIPP en marque blanche.
- IndustrieDiversified Investment Services
- Adresse4 Exchange Quay, SALFORD, United Kingdom (GBR)
- Employés1065
- CEOAndy Bell