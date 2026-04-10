Négociation Airtel Africa Plc - AAF CFD
À propos de Airtel Africa PLC
Airtel Africa plc est un fournisseur de services de télécommunications et d'argent mobile basé au Royaume-Uni. Les segments de la Société comprennent le Nigeria, l'Afrique de l'Est et l'Afrique francophone. La Société offre une suite intégrée de solutions de télécommunications à ses abonnés, y compris des services mobiles de voix et de données ainsi que des services d'argent mobile à l'échelle nationale et internationale. Il offre des services vocaux sans fil prépayés et postpayés, des services d'itinérance internationale et de téléphonie fixe. Il offre une suite de services de communication de données, y compris la deuxième génération (2G), la troisième génération (3G) et la quatrième génération (4G). Elle fournit des services 4G sur environ l'ensemble de ses 14 marchés. Elle propose des services d'argent mobile, notamment des services de paiement, des microcrédits, de l'épargne et des transferts d'argent internationaux.
- IndustrieIntegrated Telecommunications Services (NEC)
- AdresseFirst Fl, 53/54 Grosvenor Street, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés3525
- CEOOlusegun Ogunsanya