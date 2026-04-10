Négociation Airbus - AIRfr CFD
À propos de Airbus SE
Airbus SE, anciennement Airbus Group SE, est une société basée aux Pays-Bas active dans l'industrie aérospatiale et de défense. La Compagnie opère à travers trois segments: Airbus Commercial Aircraft, Airbus Helicopters et Airbus Defense and Space. Le segment Airbus Commercial Aircraft se concentre sur le développement, la fabrication, le marketing et la vente d'avions à réaction commerciaux et de composants d'aéronefs, ainsi que sur la conversion d'aéronefs et les services connexes. Le segment Airbus Helicopters est spécialisé dans le développement, la fabrication, le marketing et la vente d'hélicoptères civils et militaires, ainsi que sur la fourniture de services liés aux hélicoptères. Le segment Airbus Defense and Space produit des avions de combat militaires et des aéronefs de formation, fournit de l'électronique de défense et des solutions mondiales de marché de la sécurité, et fabrique et commercialise des missiles.
- IndustrieAerospace / Defense
- AdresseMendelweg 30, LEIDEN, Netherlands (NLD)
- Employés126495
- CEOGuillaume Faury