Négociation Air Liquide - AIfr CFD
À propos de L'Air Liqud Soct Ae pr l'Edeetl'EndsPsGe
L'Air Liquide S.A. (Air Liquide) est une société basée en France qui se consacre à la fourniture de gaz, de technologies et de services pour l'industrie et la santé avec une présence dans plus de 80 pays. Les secteurs de la Société incluent le gaz et les services, l'ingénierie et la construction, les Marchés mondiaux &Technologies. Le secteur Gas & Services est organisé en quatre régions géographiques: Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le secteur Gaz et Services comprend quatre secteurs d’activités, dont Grande Industries, Industriel Marchand, Santé et Electronique. Le segment Ingénierie et construction conçoit, développe et construit des usines de production de gaz industriels pour la Société et des tiers. La Société conçoit et fabrique également des usines dans les secteurs de l'énergie traditionnelle, renouvelable et alternative. Le segment des marchés mondiaux et des technologies comprend des Entreprises & Technologies avancées (aB & T) et Air Liquide Maritime. La Société opère à travers Skagerak Naturgass AS et Sogo Sangyo Kabushiki Kaisha.
- IndustrieChemicals - Commodity
- Adresse75 Quai D Orsay, Paris Cedex 07, PARIS, France (FRA)
- Employés66436
- CEOBenoit Potier