Négociation AIB Group PLC - A5G CFD
À propos de AIB Group plc
AIB Group plc, anciennement RPML 1966 Holdings plc, est la société holding d'Allied Irish Banks PLC et de ses filiales (AIB). AIB est un groupe de services financiers opérant principalement en République d'Irlande et au Royaume-Uni, offrant une gamme de services aux clients de détail, ainsi aux professionnels et entreprises. Les secteurs d'AIB comprennent les services bancaires aux particuliers et aux entreprises (RCB), les services bancaires en gros, les services bancaires institutionnels et d'entreprise (WIB) et AIB UK. RCB est un fournisseur de produits et de services bancaires commerciaux et de détail. RCB offre des services de banque de détail par le biais de trois marques, AIB, EBS et Haven, et des services bancaires commerciaux sous la marque AIB. WIB fournit des services bancaires de gros, institutionnels et d'entreprise aux grands clients ou clients d'AIB qui ont besoin de capacités sectorielles ou de produits spécifiques. AIB UK offre des services sur deux marchés, l'Irlande du Nord, où elle opère sous le nom commercial de First Trust Bank, et la Grande-Bretagne, où elle exerce ses activités sous le nom d’Allied Irish Bank.
- IndustrieBanks
- Adresse10 Molesworth Street, Dublin 2, DUBLIN, Ireland (IRL)
- Employés9003
- CEOColin Hunt