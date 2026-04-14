Négociation Agnico Eagle Mines Ltd - AEM CFD
À propos de Agnico Eagle Mines Ltd (USA)
Agnico Eagle Mines Limited (Agnico Eagle) est un producteur d'or international avec des mines en exploitation au Canada, en Finlande et au Mexique et des activités d'exploration et de développement dans chacun de ces pays ainsi qu'aux États-Unis et en Suède. La Société opère à travers trois unités commerciales : les activités nordiques, les activités du sud et l’Exploration. Les activités nordiques comprennent les activités de la Société au Canada et en Finlande. Les propriétés canadiennes de la Société comprennent le complexe LaRonde, la mine Goldex, le complexe Meadowbank et la mine Meliadine. Les activités du sud comprennent les activités de la société au Mexique. Le groupe d’Exploration de la Société se concentre principalement sur l'identification et l'évaluation de nouvelles réserves et ressources minérales et de nouvelles opportunités de développement dans les régions productrices d'or. Ses activités d'exploration sont concentrées au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Finlande et en Suède.
- IndustrieGold Mining
- Adresse145 King St E Suite 400, TORONTO, ON, Canada (CAN)
- Employés6810
- CEOSean Boyd