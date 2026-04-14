Négociation Aflac - AFL CFD
À propos de AFLAC Incorporated
Aflac Incorporated est une société holding active dans le secteur de l'assurance-maladie et de l'assurance-vie complémentaires. Les activités d'assurance de la société sont commercialisées et administrées par l'intermédiaire de American Family Life Assurance Company of Columbus (Aflac) aux États-Unis et par Aflac Life Insurance Japan Ltd. (ALIJ) au Japon. Les segments de la société comprennent Aflac Japan et Aflac U.S. Aflac Japan est conçu pour aider les consommateurs à payer les frais médicaux et non médicaux qui ne sont pas remboursés par le système national d'assurance maladie du Japon. Elle propose des produits d'assurance, tels que l'assurance cancer, médicale et de soutien du revenu. Ses produits de protection comprennent l'assurance médicale, l'assurance soins infirmiers, l'assurance de soutien du revenu, l'assurance vie entière, GIFT, WAYS et Child Endowment. La Société conçoit les produits d'assurance aux États-Unis pour fournir une couverture supplémentaire aux personnes bénéficiant d'une couverture d'assurance médicale ou primaire. Les produits Aflac U.S. sont distribués sur les marchés de l'assurance complémentaire individuelle et collective.
- IndustrieInsurance - Life / Health
- Adresse1932 WYNNTON RD, COLUMBUS, GA, United States (USA)
- Employés12447
- CEODaniel Amos