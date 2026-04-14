Négociation AES - AES CFD
À propos de AES Corp
AES Corporation, une société mondiale d'électricité, est une société de portefeuille qui, par l'intermédiaire de ses filiales, exploite un portefeuille d'activités de production et de distribution d'électricité. La société exerce ses activités dans deux types d'entreprises dans le secteur de l'électricité: elle produit de l'électricité pour la vente aux services publics et à d'autres clients de gros; la société exploite des services publics qui distribuent de l'électricité aux clients de détail, commerciaux, industriels et gouvernementaux, généralement par le biais de systèmes de transmission et de distribution intégrés. Il est également engagé dans l'exploration et la promotion d'un ensemble d'activités connexes qui comprennent des entreprises d'énergie alternative, telles que la production d'énergie éolienne, la fourniture de gaz naturel liquéfié à certains marchés nord-américains ciblés, la production d'activités de réduction des gaz à effet de serre et les industries connexes impliquant l'environnement. problèmes et l’application des nouvelles technologies énergétiques. Les secteurs d'activité de la société comprennent la génération de contrats, l'approvisionnement concurrentiel et les services publics réglementés.
- IndustrieUtilities - Electric
- Adresse4300 Wilson Blvd, ARLINGTON, VA, United States (USA)
- Employés8450
- CEOJohn Morse