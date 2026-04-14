Négociation AerCap Holdings N.V. - AER CFD
À propos de AerCap Holdings N.V.
AerCap Holdings N.V. est une société de location d'avions indépendante. La Société se concentre sur l'acquisition d'avions en demande, leur financement, la couverture du risque de taux d'intérêt et l'utilisation de sa plateforme pour déployer ces actifs. Elle exerce ses activités à l'échelle mondiale, louant des avions à des clients dans diverses régions géographiques. La Société est engagée dans la location, le financement, la vente et la gestion d'avions commerciaux et de moteurs. La Société possède environ 1 334 avions. Ses avions détenus et gérés ont été loués à environ 200 clients dans environ 80 pays. La Société catégorise ses services aéronautiques en services de gestion d'actifs aéronautiques, services administratifs et services de gestion de trésorerie. La Société fournit des services de gestion d'actifs aéronautiques et d'entreprise à des organismes de titrisation, des coentreprises et d'autres tiers.
- IndustrieFinancials - Specialty
- AdresseAercap House, 65 Saint Stephen's Green, DUBLIN, Ireland (IRL)
- Employés736
- CEOAengus Kelly