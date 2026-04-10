Négociation AEM - AWXsg CFD

À propos de AEM

AEM Holdings Ltd. est une société basée à Singapour, qui fournit des solutions de test pour les semi-conducteurs. Elle est engagée dans la conception et la fabrication d'équipements de fabrication de semi-conducteurs et de pièces d'outillage connexes. Ses segments comprennent les solutions de cellules de test, l'instrumentation, la fabrication en sous-traitance et autres. Les solutions de cellules de test comprennent des solutions de test au niveau du système et des solutions de test au niveau de la plaquette. L'instrumentation comprend des solutions ATE et des solutions de test et de mesure. La solution de test au niveau système est utilisée par les fabricants de puces pour tester les modules et les panneaux dans l'industrie électronique. La solution de test au niveau des plaquettes est une solution de test spécifique à une application pour les dispositifs des systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Elle fournit des services de fabrication sous contrat, qui comprennent l'assemblage de cartes de circuits imprimés et de boîtes, la conception d'équipements, l'assemblage de faisceaux de câbles et d'autres services de fabrication. Elle fournit également des services de gestion des matériaux, d'implantation de circuits, de prototypes et d'ingénierie du développement.