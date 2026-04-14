Négociation AECOM - ACM CFD
À propos de Aecom
AECOM Technology Corporation (AECOM) est un fournisseur mondial de services professionnels d'assistance technique et de gestion aux clients gouvernementaux et commerciaux sur les sept continents. AECOM fournit des services de planification, de conseil, de conception architecturale et technique et de gestion de programmes et de construction pour une gamme de projets, y compris les autoroutes, les aéroports, les ponts, les systèmes de transport en commun, les bâtiments gouvernementaux et commerciaux et les installations d'aqueduc et d'égout. AECOM opère à travers deux segments: les services techniques professionnels et les services de soutien à la gestion. En décembre 2005, la société a acquis EDAW, Inc. En septembre 2006, elle a acquis Cansult Limited. En janvier 2007, elle a acquis Hayes, Seay, Mattern & Mattern, Inc. De plus, en janvier 2007, la société a également acquis Retec, Inc., une société de gestion environnementale.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- Adresse13355 Noel Road, Suite 400, DALLAS, TX, United States (USA)
- Employés51000
- CEOLara Poloni