Négociation Adams Diversified Equity Fund I - ADX CFD
À propos de Adams Diversified Equity Fund I
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (le Fonds) est une société de placement diversifiée à capital fixe. Le Fonds est un fonds géré en interne dont les objectifs de placement sont la préservation du capital et l'obtention d'un revenu raisonnable des placements. Le Fonds est un fonds d'actions américaines à grande capitalisation géré en interne. Le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des actions très liquides de l'indice Standard and Poor's 500 (S&P 500). Le fonds investit dans divers secteurs, tels que les services de communication, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, l'énergie, les finances, les soins de santé, l'industrie et les technologies de l'information (TI). Il s'efforce d'identifier et d'investir dans des sociétés qui sont en mesure de prospérer malgré l'incertitude liée à la pandémie.