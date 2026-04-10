Négociation Acerinox, S.A. - ACX CFD
À propos de Acerinox SA
Acerinox, S.A. est une société basée en Espagne active dans le secteur de l'acier. Elle participe à la fabrication, l'alliage et la distribution de produits en acier inoxydable plats et longs. Les activités de la Société sont divisées en trois segments commerciaux : Produits en acier inoxydable plats, qui propose des dalles, plans, bobines, tôles, cercles et barres plates ; Produits en acier inoxydable longs, qui fournit des barres, angles, fils et fils machine, et Autres, qui comprend d'autres produits en acier inoxydable. La Société possède des usines, des entrepôts, des centres de service et un bureau de représentation en Europe, aux Amériques, en Asie, en Océanie et en Afrique. La Société est une société-mère du Groupe Acerinox, qui comprend un certain nombre de filiales, telles que Acerinox Europa SAU, North American Stainless Inc, Columbus acier inoxydable Pty Ltd, Bahru inox SDN BHD, Roldan SA et SA Inoxfil.
- IndustrieSteel
- AdresseC/ Santiago de Compostela n 100, MADRID, MAD, Spain (ESP)
- Employés8150
- CEOBernardo Velazquez Herreros