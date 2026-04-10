Négociation Accor - AC CFD
À propos de Accor SA
Accor S.A. est un exploitant hôtelier. La Société fournit à ses clients, partenaires et employés sa double capacité en tant qu'exploitant hôtelier et franchiseur (HotelServices) et en tant que propriétaire d'hôtel et investisseur (HotelInvest), et un portefeuille de marques couvrant le spectre des établissements de luxe, de gamme moyenne et économiques. Elle offre également une place de marché et programme de fidélisation, Le Club AccorHotels et son programme de PLANET 21. Ses segments incluent HotelServices et HotelInvest. Elle opère en France ; en Europe (hors France/Méditerranée) ; dans la région Méditerranée, au Moyen-Orient et en Afrique ; en Asie-Pacifique et dans les Amériques. Ses autres activités comprennent les services aux entreprises et l'activité des casinos. La Société exploite ces activités dans le cadre de son segment Multimarque. La Société fournit aux sociétés de son groupe des services de gestion d'hôtel, achats, gestion de la trésorerie, technologies de l'information (TI) et publicité, ainsi que divers services de conseil. Elle possède environ 3 870 hôtels avec plus de 511 520 chambres.
- IndustrieHotels / Motels / Cruise Lines
- Adresse82 rue de Henri Farman, ISSY-LES-MOULINEAUX, France (FRA)
- Employés158604
- CEOSebastien Bazin