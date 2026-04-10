Négociation Acciona, S.A. - ANA CFD
À propos de Acciona SA
ACCIONA S.A. est une société de portefeuille basée en Espagne dont l'activité principale se situe dans le secteur des services publics renouvelables. Les activités de la Société sont divisées en cinq segments commerciaux : Énergie, responsable de la production, la distribution et la commercialisation d'énergie renouvelable, ainsi que la construction de parcs éoliens ; Construction d'infrastructure, comprenant des activités de construction et d'ingénierie, ainsi que des concessions de transports et de l'hôpital ; Eau, proposant la construction de stations de dessalement et de traitement de l'eau, de stations d'eau potable, ainsi que la gestion du processus de cycle de l'eau ; Service, fournissant des services d'installations, services de gestion d'aéroport, collecte et traitement des déchets, ainsi que des services de logistique, entre autres, et Autres activités, comprenant les fonds de gestion, le courtage en bourse, la production de vin, des activités liées à l'activité d'Acciona Trasmediterranes et d'autres investissements. La Société opère dans le monde entier par l'intermédiaire de nombreuses filiales.
- IndustrieConstruction & Engineering (NEC)
- Adressevda. de Europa, ALCOBENDAS, MAD, Spain (ESP)
- Employés41664
- CEOJose Manuel Entrecanales Domecq