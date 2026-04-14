Négociation Accenture - ACN CFD
À propos de Accenture Plc
Accenture plc est une société de services professionnels, offrant une gamme de services en stratégie et conseil, interactif, technologie et opérations. la Société fournit également l'ingénierie, les opérations et les services de réseau. Ses segments comprennent les Communications, les Médias et la Technologie ; Services Financiers; Santé et Service Public ; Produits et Ressources. Le segment Communications, Médias et Technologie dessert les industries des communications, de l'électronique, de la technologie, des médias et du divertissement. Le segment des Services Financiers dessert les secteurs de la banque, des marchés de capitaux et de l'assurance. Le segment Santé et Service Public sert les payeurs et les fournisseurs de soins de santé, ainsi que les ministères et organismes gouvernementaux, les organismes de service public, les établissements d'enseignement et les organisations à but non lucratif. Le segment Ressources dessert les produits chimiques, l'énergie, les produits forestiers, les métaux et les mines, les services publics et les industries connexes et aussi propose des services de publicité numérique. Le segment Ressources fournit également aux entreprises la production et la distribution de création de contenu.
- IndustrieBusiness Support - Services
- Adresse1 Grand Canal Square, DUBLIN, Ireland (IRL)
- Employés624000
- CEOJulie Sweet