Négociation Academy Sports and Outdoors, Inc. - ASO CFD

À propos de Academy Sports and Outdoors, Inc.

Academy Sports and Outdoors, Inc. est un détaillant d'articles de sport et de loisirs de plein air de gamme complète aux États-Unis. La société offre des produits pour des clients de tous les âges, de tous les revenus et de toutes les aspirations, pour toutes les activités sportives et récréatives de plein air, toutes les saisons et tous les niveaux d'expérience. Elle propose des marchandises dans quatre divisions, à savoir : plein air, sports et loisirs, vêtements et chaussures. Elle offre des produits dans diverses catégories, notamment le camping, la pêche, les sports de tir, le conditionnement physique, les sports d'équipe, les loisirs, les vêtements d'avant-plan, les vêtements de plein air et saisonniers, les vêtements pour les jeunes, les vêtements sous licence, les chaussures décontractées et saisonnières, les chaussures de travail, les chaussures pour les jeunes, les chaussures athlétiques et les chaussures de sports d'équipe. Elle exploite environ 259 magasins Academy Sports + Outdoors dans 16 États et trois centres de distribution situés à Katy, au Texas, à Twiggs County, en Géorgie, et à Cookeville, au Tennessee. Elle vend également des marchandises à des clients à travers les États-Unis par le biais de son site Web academy.com.