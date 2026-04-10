Négociation Aberforth Smaller Companies Trust PLC - ASL CFD
À propos de Aberforth Smaller Companies Trust plc
ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC est un fonds de placement de type fermé basé au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement du Fonds est d'atteindre un retour total de valeur liquidative (avec des dividendes réinvestis) supérieur à celui du Numis Smaller Companies Index (à l'exclusion des sociétés d'investissement) sur le long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de petites sociétés cotées du Royaume-Uni. Son portefeuille d'investissement comprend des producteurs de pétrole et de gaz ; l'équipement pour pétrole, les services et la distribution ; l'énergie alternative ; les produits chimiques ; les métaux industriels et miniers ; l'exploitation minière ; le génie industriel ; le transport industriel ; les services de support ; l'automobile et ses pièces ; les boissons ; les producteurs d'aliments ; les articles ménagers et la construction de maisons ; et les services financiers, entre autres. Aberforth Partners LLP est gestionnaire d'investissement du Fonds.
- IndustrieUK Investment Trusts
- Adresse14 Melville Street, EDINBURGH, United Kingdom (GBR)
- Employés0
- CEO