Négociation Abercrombie & Fitch Co. - ANF CFD
À propos de Abercrombie & Fitch Co.
Abercrombie & Fitch Co. est un détaillant spécialisé omnicanal multimarque, dont les produits sont vendus principalement par l'intermédiaire de ses canaux numériques et des magasins appartenant à la société, ainsi que par le biais de divers accords avec des tiers. La société propose un assortiment de vêtements, de produits de soins personnels et d'accessoires pour les hommes, les femmes et les enfants dans ses deux secteurs d'activité basés sur les marques : Hollister, qui comprend les marques Hollister et Gilly Hicks de la société, et Abercrombie, qui comprend les marques Abercrombie & Fitch et abercrombie kids de la société. La société exerce ses activités principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La société exploite environ 733 magasins aux États-Unis et 199 magasins en dehors des États-Unis.