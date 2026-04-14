Négociation Abbott Laboratories - ABT CFD
À propos de Abbott Laboratories
ABBOTT LABORATORIES se consacre à la découverte, l'élaboration, la fabrication et la vente d'une ligne de produits de soins de santé. La Société opère dans quatre secteurs d'activité : Produits pharmaceutiques établis, Produits de diagnostic, Produits nutritionnels et Produits vasculaires. Le secteur Produits pharmaceutiques établis comprend les ventes internationales d'une ligne de produits pharmaceutiques de marques génériques. Le secteur Produits de nutrition comprend la vente d'une ligne de produits nutritionnels pour patients adultes et pédiatriques. Le secteur Produits de diagnostic comprend les ventes de systèmes de diagnostic et de tests pour les banques de sang, les hôpitaux, les laboratoires commerciaux et les sites de tests de soins alternatifs. Le secteur Produits vasculaires inclut les ventes des produits coronaires, endovasculaires, cardiaques structurels, fermeture des vaisseaux et d'autres produits de dispositifs médicaux.
- IndustrieMedical Equipment, Supplies & Distribution (NEC)
- Adresse100 Abbott Park Rd, ABBOTT PARK, IL, United States (USA)
- Employés113000
- CEORobert Ford