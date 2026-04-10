Négociation A.G.BARR PLC - BAG CFD
À propos de A G Barr PLC
A.G. BARR p.l.c. est une société basée au Royaume-Uni, active dans le secteur des boissons non alcoolisées. Ses secteurs opérationnels comprennent les Carbonates, les Boissons non alcoolisées, l’Eau et Autres. Son autre segment comprend les solutions pour cocktails Funkin et d’autres articles liés aux boissons gazeuses, tels que les tasses à eau. Son portefeuille de marques comprend IRN-BRU, D'N'B, OMJ !, Rubicon, Simply, Sun Exotic, Rockstar, Funkin, Snapple, Strathmore, Tizer et Strathmore. La Société propose une gamme de produits, notamment Appleade, Bubblegum, Cherry, Cream Soda, Cola diététique, Limonade, Ginger Beer, crème glacée IRN-BRU, boisson à base de jus de fruits à effet d’explosion de baies pétillantes, boisson à base de jus de fruits tropicaux étincelante, boisson à jus de fruits tranquilles Boisson au jus de fruits non pétillants, goyave pétillante, orange purée, jus de pommes St Clements, jus de fruits Twist aux agrumes tranquilles, KA Karnival Krush, fruits exotiques à la mangue, thé glacé à la pêche Et le punch aux fruits KA non pétillants.
- IndustrieBeverages - Non-Alcoholic
- AdresseWestfield House, 4 Mollins Road, CUMBERNAULD, United Kingdom (GBR)
- Employés861
- CEORoger White