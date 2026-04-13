Négociation 3D Systems Corporation - DDD CFD
À propos de 3D Systems Corporation
3D Systems Corporation est une société de solutions de fabrication additive. La Société est principalement engagée dans la fourniture de solutions d'impression tridimensionnelle (3D) et de fabrication numérique. Ses produits et solutions comprennent des imprimantes 3D pour les plastiques et les métaux, des matériaux, des logiciels, des services de maintenance et de formation et des solutions à la demande. Ses solutions prennent en charge des applications dans deux secteurs industriels clés : la santé, qui comprend les services de dispositifs dentaires et médicaux ; et Industriel, qui comprend l'aérospatiale et le transport. La société propose une gamme de technologies d'impression 3D, notamment la stéréolithographie (SLA), le frittage sélectif par laser (SLS), l'impression directe sur métal (DMP), l'impression MultiJet (MJP), l'impression ColorJet et la bio-impression basée sur SLA. Elle propose également des simulateurs de réalité virtuelle 3D et des modules de simulation pour des applications médicales. Elle commercialise ses produits et services par l'intermédiaire de filiales en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe et au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.
- IndustrieComputer Hardware
- Adresse333 Three D Systems Cir, ROCK HILL, SC, United States (USA)
- Employés1721
- CEOJeffrey Graves