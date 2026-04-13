Négociation Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP CFD
Prix du BTC/GBP aujourd'hui
Le cours du BTC/GBP aujourd'hui est de £53249 avec un changement de prix de -1361.52£ (-2.5034%) dans les dernières 24 heures. Le cours du BTC/GBP a atteint un sommet en séance de £53148 et un minium en séance de £52544.9. Nous mettons à jour le prix du BTC/GBP en temps réel.
Historique des prix du Bitcoin / Pound Sterling
Le cours de la pièce fluctue dans les fourchettes de prix suivantes:
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Journalier: £52544.9 - £53148
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Hebdomadaire: £51014.9 - £54435.5
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Mensuel: £49214 - £56997.9
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Annuel: £44444.3 - £93413.2
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