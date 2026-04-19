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Négociation Natural Gas EU TTF Future CFD

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Négociation Natural Gas EU TTF Future CFD

Natural Gas - EU TTF - August 2026

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2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
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j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

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