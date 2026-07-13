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Découvrez comment nous sécurisons vos fonds grâce à la réglementation mondiale, à la séparation des fonds, à l'assurance et aux solutions de sécurité de pointe.
Sans frais supplémentaires pour vous, nous avons souscrit une assurance pour protéger vos fonds.Cela signifie que vous serez couvert pour les pertes dépassant 20 000 $, jusqu'à 1 000 000 $, en cas d'insolvabilité, bien que cela soit très peu probable.
Nous sommes réglementés dans cinq juridictions financières à l'échelle mondiale, y compris la Securities Commission des Bahamas (SCB) localement. En conformité avec les lois et protections locales, nous sécurisons votre expérience de trading en garantissant la conformité à chaque étape.
Notre programme de sécurité complet intègre des solutions de pointe pour garantir la protection continue de notre infrastructure.
Dans l'improbable cas de faillite, nous vous fournirions des instructions complètes pour la réclamation, en vous guidant à chaque étape du processus. Votre réclamation serait traitée conformément aux termes de la police, et notre équipe de support serait disponible pour répondre à toutes vos questions.
La séparation des fonds des clients signifie que vos fonds sont détenus dans des comptes bancaires distincts, totalement séparés des fonds propres de Capital.com. Cela garantit que votre argent est protégé et ne peut pas être utilisé par le courtier à des fins opérationnelles.
Oui, Capital.com est réglementé dans plusieurs juridictions financières, y compris la Securities Commission des Bahamas (SCB) et d'autres autorités financières mondiales. Cela signifie que nous respectons des normes financières strictes pour protéger votre expérience de trading.
Vos fonds sont sécurisés dans des comptes séparés auprès d'institutions financières internationalement reconnues. De plus, nous offrons une couverture d'assurance pour les pertes dépassant 20 000 $, jusqu'à 1 000 000 $, en cas d'insolvabilité, bien que cela soit très peu probable. Nous mettons également en place des mesures de sécurité robustes pour protéger votre compte.
Non, Capital.com ne peut pas utiliser les fonds des clients pour des activités opérationnelles ou commerciales. En tant que courtier réglementé, nous respectons strictement les règles de séparation des fonds des clients.