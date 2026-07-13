AccueilCentre d’aideAssurance améliorée

Protection renforcée de vos fonds

Découvrez comment nous sécurisons vos fonds grâce à la réglementation mondiale, à la séparation des fonds, à l'assurance et aux solutions de sécurité de pointe.

Négocier maintenant

Comment nous protégeons votre argent

Assurance renforcée jusqu’à 1 000 000 $

Sans frais supplémentaires pour vous, nous avons souscrit une assurance pour protéger vos fonds.Cela signifie que vous serez couvert pour les pertes dépassant 20 000 $, jusqu'à 1 000 000 $, en cas d'insolvabilité, bien que cela soit très peu probable.

Voir le certificat

Tradez avec un courtier réglementé à l'échelle mondiale

Nous sommes réglementés dans cinq juridictions financières à l'échelle mondiale, y compris la Securities Commission des Bahamas (SCB) localement. En conformité avec les lois et protections locales, nous sécurisons votre expérience de trading en garantissant la conformité à chaque étape.

Découvrez où nous opérons

Une plateforme de trading sécurisée sur laquelle vous pouvez compter

Notre programme de sécurité complet intègre des solutions de pointe pour garantir la protection continue de notre infrastructure.

En savoir plus sur la sécurité de notre plateforme

FAQs

Comment puis-je faire une réclamation pour cette assurance si nécessaire ?

Dans l'improbable cas de faillite, nous vous fournirions des instructions complètes pour la réclamation, en vous guidant à chaque étape du processus. Votre réclamation serait traitée conformément aux termes de la police, et notre équipe de support serait disponible pour répondre à toutes vos questions.

Que signifie la séparation des fonds des clients ?

La séparation des fonds des clients signifie que vos fonds sont détenus dans des comptes bancaires distincts, totalement séparés des fonds propres de Capital.com. Cela garantit que votre argent est protégé et ne peut pas être utilisé par le courtier à des fins opérationnelles.

Capital.com est-il un courtier réglementé ?

Oui, Capital.com est réglementé dans plusieurs juridictions financières, y compris la Securities Commission des Bahamas (SCB) et d'autres autorités financières mondiales. Cela signifie que nous respectons des normes financières strictes pour protéger votre expérience de trading.

Comment Capital.com protège-t-il mes fonds ?

Vos fonds sont sécurisés dans des comptes séparés auprès d'institutions financières internationalement reconnues. De plus, nous offrons une couverture d'assurance pour les pertes dépassant 20 000 $, jusqu'à 1 000 000 $, en cas d'insolvabilité, bien que cela soit très peu probable. Nous mettons également en place des mesures de sécurité robustes pour protéger votre compte.

Capital.com peut-il utiliser mes fonds pour ses opérations commerciales ?

Non, Capital.com ne peut pas utiliser les fonds des clients pour des activités opérationnelles ou commerciales. En tant que courtier réglementé, nous respectons strictement les règles de séparation des fonds des clients.

Ce que le secteur pense de nous

Nos produits axés sur l'utilisateur, notre service client dédié et notre innovation continue ont été reconnus à plusieurs reprises par l'industrie. Voici quelques-unes de nos récentes distinctions.
award
BrokerChooser
Meilleur Courtier CFD (2026)
award
Good Money Guide
Meilleur Compte de Trading : People’s Choice (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions & Frais (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'utilisation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Trading de Crypto (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Courtier TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Éducation (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Application (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Fournisseur CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Plateforme Sélective (2024)
award
Online Money Awards
Meilleure Plateforme de Trading Globale (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence en matière de commissions et frais (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence en matière de facilité d'utilisation (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence en matière de formation (2024)
award
ForexBrokers.com
Excellence pour les débutants (2024)
award
Deloitte Technology
#1 Entreprise technologique à la croissance la plus rapide à Chypre et au Moyen-Orient (2023)
award
Good Money Guide
Meilleure App de Trading 2023
award
Online Money Awards
Meilleur fournisseur de CFD (2023)
award
ForexBrokers.com
Courtier à la croissance la plus rapide (2023)
award
Investment Trends
Satisfaction globale des clients (2022)
award
Investment Trends
Rapport qualité-prix (2022)
award
ADVFN
Meilleure Plateforme de Spread Betting (2022)
award
Financial Times Investors’ Chronicle
Meilleur pour les nouveaux investisseurs (2022)

Trois étapes pour commencer

1. Créez votre compte (sous réserve d'éligibilité)2. Déposez à votre convenance3. Tradez quand vous êtes prêt