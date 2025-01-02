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Avis sur Capital.com

Lisez les avis sur Capital.com pour en savoir plus sur nous. Découvrez les avis de clients de tous niveaux d'expérience et voyez pourquoi ils choisissent notre plateforme.

Ce que le secteur pense de nous

La qualité de nos produits intuitifs, notre service client dédié et notre innovation continue ont été reconnus à maintes reprises par certaines des principales autorités du secteur. Voici quelques-unes de nos récentes distinctions.
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BrokerChooser
Meilleur Courtier CFD (2026)
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Good Money Guide
Meilleur Compte de Trading : People’s Choice (2025)
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ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions et Frais (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'Utilisation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Trading Crypto (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Formation (2025)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Courtier TradingView (2025)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Application (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Fournisseur de CFD (2024)
award
Investors' Chronicle & Financial Times
Gagnant 5 étoiles - Plateforme Sélective (2024)
award
Online Money Awards
Meilleure plateforme globale de trading (2024)
award
Prix Finder de la Meilleure Plateforme de Trading Forex
Meilleure Plateforme de Trading Forex en termes de Valeur (2024)
award
Prix Finder de la Meilleure Plateforme de Trading Forex
Meilleure Plateforme de Trading Forex pour les Traders Occasionnels (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Commissions et frais (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Facilité d'utilisation (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Éducation (2024)
award
ForexBrokers.com
Meilleur de sa catégorie : Débutant (2024)
award
Online Money Awards
Meilleur Fournisseur de CFD (2023)
award
Guide du bon sens financier
Meilleure application de trading 2023
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ForexBrokers.com
Courtier à la croissance la plus rapide (2023)
award
Tendances en matière d'investissement
Satisfaction générale des clients (2022)
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Tendances en matière d'investissement
Rapport qualité-prix (2022)

Avis et évaluations des utilisateurs

Consultez les commentaires de nos clients, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.6
Notes et Avis
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Notes et Avis
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