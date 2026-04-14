Σχετικά με την ZoomInfo Technologies Inc.
Η ZoomInfo Technologies Inc., μέσω των θυγατρικών της, παρέχει πληροφορίες για την αγορά και πλατφόρμα δέσμευσης για τις ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ. Η βασισμένη στο cloud πλατφόρμα της παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για να παρέχει στους επαγγελματίες πωλήσεων και μάρκετινγκ πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τους οργανισμούς και τους επαγγελματίες στους οποίους στοχεύουν. Η πλατφόρμα της αξιοποιεί τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για να επεξεργάζεται διάφορα ακατέργαστα γεγονότα δεδομένων και να τα βελτιώνει σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Η πλατφόρμα της συλλέγει, επιμελείται και επαληθεύει συνεχώς τα δεδομένα από δημόσιες πηγές για τη δημιουργία των πληροφοριών. Η εταιρεία εξυπηρετεί διάφορους κάθετους κλάδους, όπως λογισμικό, επιχειρηματικές υπηρεσίες, μεταποίηση, τηλεπικοινωνίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφάλειες, λιανικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης και διαδίκτυο, μεταφορές, εκπαίδευση, φιλοξενία, υγειονομική περίθαλψη και ακίνητη περιουσία. Παρέχει επίσης εργαλείο διαχείρισης ποιότητας δεδομένων που αυτοματοποιεί τις λειτουργίες πωλήσεων, μάρκετινγκ και εσόδων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πελάτη.