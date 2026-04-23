Σχετικά με την Zepp Health
Η Zepp Health Corp, πρώην Huami Corp, είναι μια εταιρεία που έχει δεσμευτεί να συνδέσει την υγεία με την τεχνολογία. Έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα ιδιόκτητης τεχνολογίας που περιλαμβάνει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI), βιομετρικούς αισθητήρες και αλγόριθμους δεδομένων υγείας. Ασχολείται με την ανάπτυξη έξυπνης φορητής τεχνολογίας. Σχεδιάζει και αναπτύσσει βιομετρικά και βασιζόμενα σε δεδομένα δραστηριότητας fitness και έξυπνα ρολόγια. Εμπορεύεται τα προϊόντα της με την εμπορική ονομασία Amazfit και είναι ο μοναδικός συνεργάτης για τα wearable προϊόντα της Xiaomi. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν τα Amazfit BIP, Amazfit pace, Amazfit equator, Amazfit ARC και αξεσουάρ, όπως αθλητικές ζώνες, λουριά ρολογιών, ακουστικά, μονάδες φόρτισης και core trackers. Τα έξυπνα ρολόγια παρέχουν παρακολούθηση δραστηριότητας, παρακολούθηση ύπνου, έξυπνες ειδοποιήσεις από κινητές συσκευές, GPS, ανίχνευση καρδιακών παλμών, αντοχή στο νερό, ασύρματο συγχρονισμό με κινητά τηλέφωνα. Παρέχει επίσης μια εφαρμογή για κινητά για να παρακολουθείτε τις πληροφορίες γυμναστικής, να ρυθμίζετε συναγερμούς και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κλήσεων στο έξυπνο ρολόι.