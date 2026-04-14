Συναλλαγές XP Inc - XP CFD
Σχετικά με την XP Inc
Η Xp Inc είναι μια εταιρεία με έδρα τη Βραζιλία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία προσφέρει χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω πολλαπλών καναλιών, όπως υπηρεσίες μεσιτείας, επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εκπαίδευση νέων κατηγοριών επενδυτών, τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε μια πολλαπλή χρηματοοικονομική υπηρεσία, την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προϊόντων και τεχνολογικών εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Η Εταιρεία λειτουργεί την Open Product Platform, μια πλατφόρμα χρηματοοικονομικών προϊόντων, η οποία παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε περισσότερα από 600 επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μετοχών και τίτλων σταθερού εισοδήματος, αμοιβαίων κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, δομημένων προϊόντων, ασφαλίσεων ζωής, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητα (REIT). Η εταιρεία εξυπηρετεί ιδιώτες πελάτες, διεθνείς πελάτες και εταιρικούς και θεσμικούς πελάτες στη Βραζιλία, όπως διαχειριστές κεφαλαίων, ιδιωτικές τράπεζες, εταιρικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.