Συναλλαγές Watts Water Technologies Inc - WTS
Σχετικά με την Watts Water Technologies, Inc.
Η Watts Water Technologies, Inc. είναι προμηθευτής προϊόντων, λύσεων και συστημάτων που διαχειρίζονται και διατηρούν τη ροή των υγρών και της ενέργειας μέσα, μέσα και έξω από τα κτίρια στις εμπορικές και οικιακές αγορές. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν οικιακά και εμπορικά προϊόντα ελέγχου ροής που περιλαμβάνουν διατάξεις αποτροπής της ροής, ρυθμιστές πίεσης νερού, βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης και προϊόντα ανίχνευσης διαρροών- τα προϊόντα θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού και αερίου περιλαμβάνουν θερμοσίφωνες και λύσεις θέρμανσης, συστήματα υδραυλικής και ηλεκτρικής θέρμανσης για εφαρμογές ενδοδαπέδιας ακτινοβολίας, προσαρμοσμένες λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού και ομάδες αντλιών υδραυλικής, προϊόντα αποχέτευσης και επαναχρησιμοποίησης νερού, τα οποία περιλαμβάνουν λύσεις αποχέτευσης και μηχανικής συλλογής βρόχινου νερού για εμπορικές, βιομηχανικές, θαλάσσιες και οικιακές εφαρμογές, και προϊόντα ποιότητας νερού που περιλαμβάνουν συστήματα φιλτραρίσματος, κλιματισμού και πρόληψης αλάτων για εμπορικές, θαλάσσιες και οικιακές εφαρμογές.