Συναλλαγές Waste Management - WM CFD
Σχετικά με την Waste Management
Η Waste Management, Inc. (WM) είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου. Παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων στη Βόρεια Αμερική, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Μέσω των θυγατρικών της, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πόρων. Επίσης, αναπτύσσει, λειτουργεί και κατέχει εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αέριο από χώρους υγειονομικής ταφής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται οικιακοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί και δημοτικοί πελάτες σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Τα στερεά απόβλητα της έχουν δύο λειτουργικούς τομείς: East Tier και West Tier. Το East Tier αποτελείται κυρίως από γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και ουσιαστικά όλο τον Καναδά. Η δυτική βαθμίδα περιλαμβάνει κυρίως γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης μεσοδυτικής περιοχής, και στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες κατασκευής και αποκατάστασης, υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διάθεση ιπτάμενης τέφρας και υπηρεσίες εντός του εργοστασίου.