Συναλλαγές Warner Music Group Corp. - WMG
Σχετικά με την Warner Music Group Corp.
Η Warner Music Group Corp. είναι εταιρεία μουσικής ψυχαγωγίας. Οι τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν την ηχογραφημένη μουσική και τις μουσικές εκδόσεις. Ο τομέας της ηχογραφημένης μουσικής περιλαμβάνει την ανακάλυψη και την ανάπτυξη καλλιτεχνών και τη σχετική εμπορία, προώθηση, διανομή, πώληση και αδειοδότηση της μουσικής που δημιουργείται από τους εν λόγω καλλιτέχνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δραστηριότητα της Recorded Music διεξάγεται κυρίως μέσω των δισκογραφικών εταιρειών της, όπως η Atlantic Records και η Warner Records. Ασκεί επίσης τις δραστηριότητές της στον τομέα της ηχογραφημένης μουσικής μέσω μιας συλλογής πρόσθετων δισκογραφικών εταιρειών, όπως οι Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics και Warner Music Nashville. Ο τομέας των μουσικών εκδόσεων επικεντρώνεται στο μάρκετινγκ, την προώθηση, τη διανομή και την αδειοδότηση μιας συγκεκριμένης ηχογράφησης μιας μουσικής σύνθεσης. Οι δραστηριότητες του τομέα Μουσικών Εκδόσεων διεξάγονται μέσω της Warner Chappell Music, της παγκόσμιας εταιρείας μουσικών εκδόσεων.