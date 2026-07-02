Συναλλαγές Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares - VTI

Το Vanguard Total Market Index Fund (VTI) είναι ένα διαπραγματεύσιμο χρηματιστηριακό ταμείο (ETF) που στοχεύει να παρακολουθεί την απόδοση ενός δείκτη αναφοράς που μετρά την επενδυτική απόδοση της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Το ETF εκδίδεται από την Vanguard, ενώ η Vanguard Equity Investment Group ενεργεί ως σύμβουλος αυτού του παθητικού δεικτικού ταμείου.

Το ταμείο χρησιμοποιεί μια δεικτική επενδυτική στρατηγική που επιδιώκει να αναπαράγει την απόδοση του CRSP (Center for Research in Securities Prices) US Total Market Index. Ο δείκτης περιλαμβάνει σχεδόν 4.000 συστατικά με κεφαλαιοποιήσεις που κυμαίνονται από mega έως μεγάλες, μικρές έως πολύ μικρές εταιρείες, και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 100% της επενδύσιμης αμερικανικής αγοράς μετοχών.

Ιδρυμένο το 1992, το ταμείο είναι γνωστό για το χαμηλό κόστος, την ευρεία διαφοροποίηση και τη δυνατότητα φορολογικής αποδοτικότητας. Απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν ευρεία έκθεση στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά με χαμηλό κόστος.

Το ταμείο επενδύει με δειγματοληψία του δείκτη, που σημαίνει ότι κατέχει ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αξιόγραφων που, συνολικά, προσεγγίζει τον πλήρη δείκτη ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τη στάθμιση των κλάδων και την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, καθώς και χρηματοοικονομικές μετρήσεις όπως ο λόγος τιμής προς κέρδη και η απόδοση μερίσματος.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2022, η τεχνολογία και τα διακριτικά καταναλωτικά αγαθά ήταν οι δύο κλάδοι με τη μεγαλύτερη στάθμιση στο χαρτοφυλάκιο του ταμείου με 27,7% και 15,30% αντίστοιχα. Άλλοι κλάδοι στο χαρτοφυλάκιο του ταμείου ήταν η βιομηχανία, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι δέκα μεγαλύτερες συμμετοχές την περίοδο περιλάμβαναν την Apple Inc (AAPL), τη Microsoft Corp (MSFT), την Amazon.com Inc (AMZN), την UnitedHealth Group (UNH) και τη NVIDIA Corp (NVDA).

Το ταμείο είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,3 τρισ. δολαρίων (1 τρισ. λιρών) στις 28 Φεβρουαρίου.