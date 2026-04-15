Συναλλαγές Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - TKC CFD
Σχετικά με την Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Η Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ασχολείται με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου Global System for Mobile Communications (GSM) στην Τουρκία και τα περιφερειακά κράτη. Οι τομείς της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Turkcell Turkey, η οποία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Turkcell Superonline, την Turkcell Satis ve Dagitim Hizmetleri A.S., τις δραστηριότητες του ομαδικού τηλεφωνικού κέντρου της Global Bilgi Pazarlama Danisma ve Cagri Servisi Hizmetleri A.S., την Turktell Bilisim Servisleri A.S., την Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S., Turkcell Odeme Hizmetleri A.S. και Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.S- Turkcell International, η οποία περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Kibris Mobile Telekomunikasyon Limited Sirketi, Eastasian Consortium BV, lifecell LLC, UkrTower LLC, LLC Global Bilgi, Turkcell Europe GmbH, Lifetech LLC, Beltower LLC και Fintur Holdings BV, και Other, η οποία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες πληροφόρησης και ψυχαγωγίας στην Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, καθώς και τις μη ομαδικές δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων της Turkcell Global Bilgi και της Turkcell Finansman AS.