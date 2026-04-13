Συναλλαγές Callaway Golf Company - CALY CFD
Σχετικά με την Callaway Golf Company
Η Callaway Golf Company σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί εξοπλισμό γκολφ, όπως μπαστούνια και μπάλες γκολφ, καθώς και ενδύματα, εξοπλισμό και άλλα προϊόντα. Ο τομέας εξοπλισμού γκολφ αποτελείται από προϊόντα μπαστουνιών και μπαλών γκολφ, συμπεριλαμβανομένων των ξύλων, υβριδίων, σίδερων, σφηνών και σφηνών της Callaway Golf, των putters Odyssey, συμπεριλαμβανομένων των putters Toulon Design by Odyssey, των συσκευασμένων σετ, των μπαλών γκολφ της Callaway Golf και της Strata και των πωλήσεων μεταχειρισμένων μπαστουνιών γκολφ. Ο τομέας "Ένδυση, εξοπλισμός και άλλα" περιλαμβάνει την επιχείρηση εξωτερικής ένδυσης, εξοπλισμού και αξεσουάρ Jack Wolfskin, την επιχείρηση ένδυσης και αξεσουάρ γκολφ και lifestyle TravisMathew και τις επιχειρήσεις Callaway και OGIO. Ο τομέας Topgolf περιλαμβάνει τους λειτουργούντες από την Εταιρεία χώρους Topgolf που είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογικά υποστηριζόμενους χώρους χτυπήματος, πολλαπλά μπαρ, χώρους εστίασης και χώρους εκδηλώσεων, χώρους franchising εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, την τεχνολογία εντοπισμού πτήσης της μπάλας Toptracer που χρησιμοποιείται από ανεξάρτητες πίστες οδήγησης και την τηλεόραση και το ψηφιακό παιχνίδι γκολφ WGT της Εταιρείας.