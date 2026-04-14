Συναλλαγές Tokyo Gas Co.,Ltd. - 9531 CFD
Σχετικά με την Tokyo Gas Co.,Ltd.
Η TOKYO GAS CO., LTD. είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που ασχολείται κυρίως με το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια, τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και τις επιχειρήσεις ακινήτων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας φυσικού αερίου δραστηριοποιείται στην παραγωγή, παροχή και πώληση φυσικού και υγρού αερίου, καθώς και στην πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας ασχολείται με την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και με τη λειτουργία και διαχείριση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας Overseas ασχολείται με την ανάπτυξη και την επένδυση υπερπόντιων πόρων, καθώς και με την παροχή ενέργειας. Ο τομέας που σχετίζεται με την ενέργεια ασχολείται με την παροχή τεχνικών λύσεων, όπως μηχανικές και ενεργειακές υπηρεσίες, καθώς και με την πώληση εξοπλισμού φυσικού αερίου και την κατασκευή εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το φυσικό αέριο. Ο τομέας Real Estate ασχολείται με την ανάπτυξη, την εκμίσθωση και τη διαχείριση ακινήτων. Η Εταιρεία ασχολείται επίσης με τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και την επεξεργασία πληροφοριών.