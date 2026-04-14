Tokai Carbon Co., Ltd.

Συναλλαγές Tokai Carbon Co., Ltd. - 5301 CFD

1016.9+0.97%
The chart shows the 5301 stock price data over the last 1 day, with a current price of 1016.9, a high of 1020, and a low of 1012.2.
Πώληση

1014.6

Αγορά

1016.9

2.3
Χαμηλό: 1012.2Υψηλό: 1020
Διαπραγματευτής
50%
Αγοραστές
50%
Προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων. Οι τιμές των μετοχών είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από τις live τιμές της αγοράς.
Όροι Συναλλαγών
Τύπος
Αυτή η χρηματοπιστωτική αγορά είναι διαθέσιμη για διαπραγμάτευση CFD.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με:CFDs
CFD
Spread2.3
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης αγοράς
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
¥1,000
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.013047 %
(-¥1)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~¥5,000

Χρήματα από μόχλευση ~¥4,000

-0.01305%
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Προσαρμογή overnight χρηματοδότηση θέσης πώλησης
Περιθώριο. Η επένδυσή σας
¥1,000
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χρεώσεις από την πλήρη αξία της θέσης
-0.009176 %
(-¥1)

Μέγεθος διαπραγμάτευσης με μόχλευση ~¥5,000

Χρήματα από μόχλευση ~¥4,000

-0.00918%
Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης overnight21:00 (UTC)
ΝόμισμαJPY
Ελάχ. συναλλασσόμενη ποσότητα1
Περιθώριο20.00%
ΧρηματιστήριοJapan
Προμήθεια στη διαπραγμάτευση10%
Ασφάλιστρο εγγυημένης παύσης
Το τέλος για εγγυημένη παύση απωλειών (GSL) επιβάλλεται μόνο εάν ενεργοποιηθεί η GSL. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα Χρεώσεις και Τέληστην ιστοσελίδα μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
1%

1Η χρέωση που χρεώνουμε για την εκτέλεση της διαπραγμάτευσής σας είναι το spread, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα της ιστοσελίδας μας Χρεώσεις και Προμήθειες για περισσότερες πληροφορίες

Βασικά Στατιστικά Στοιχεία
Προηγούμενο. Κλείσιμο1007.1
Άνοιγμα1013.8
Μεταβολή 1 έτους4.9%
Εύρος ημέρας1012.2 - 1020

Tokai Carbon Co., Ltd. manufactures and sells carbon-related products and services in Japan. It offers graphite electrodes for use in electric arc furnaces, such as direct current, alternating current, and refining furnaces; and carbon black, including SEAST, TOKABLACK, Aqua Black, and Thermal black varieties, which are used to reinforce the rubber in tires, as well as used as a black pigment in various black-colored products. It also provides fine carbon products comprising special graphite products that include isotropic graphite G/HK series, extruded graphite, SiC coated carbon, C/C composite, glassy carbon, solid SiC, carbon brush, and resin-impregnated graphite products, as well as furnace materials for silicon semiconductor, solar cell manufacturing, and other applications; and industrial furnaces and related products, which comprise silicon carbide heating elements, resistors, recryte SiC structural materials, and industrial furnaces for heat treatment of ceramics, electronic components, metals, glass, and others. In addition, it provides carbon and graphite products and solutions for various smelting applications; and friction materials, including sintered metal friction, paper friction, carbonaceous friction, sliding, resin, woven, and soft mold materials to regulate power transmission in industrial and construction machinery, as well as for use in brake and clutch parts of vehicles, such as motorbikes, trucks, buses, and trains. Further, the company offers anode materials for secondary lithium-ion batteries that are used in smartphones and electric cars, as well as to battery manufacturers. The company was formerly known as Tokai Electrode Mfg. Co. Ltd. and changed its name to Tokai Carbon Co., Ltd. in 1975. Tokai Carbon Co., Ltd. was founded in 1918 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Διαβάστε τις κριτικές μας για να μάθετε περισσότερα για εμάς

Διαβάστε τα σχόλια των πελατών μας1, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
2024-09-12
N****

Από τις καλύτερες εφαρμογές που έχω δοκιμάσει Σου έχει και την επιλογή για δοκιμαστικό τέλειο συγχαρητήρια στους δημιουργούς μπρα σας

2024-08-23
A****** P********

Μια εξαιρετική εφαρμογή αν θέλεις να μάθεις από μετοχές κτλπ και πάρα πολύ yser friendly

2024-04-16
S*** X*********

Ότι καλύτερο πρώτα σε μαθαίνει μετά αρχίζει και γίνεται ποιο διασκέδαστηκο και ωραίο

2023-04-18
L***** M****

Nagyon jó! Könnyű használni, felhasználó barát! Tetszik a demo fiók lehetősége és, hogy vannak oktató videók is!

2024-09-06
N*******

Η εμπειρία πού έχω γενικά είναι πάρα πολύ καλή. Νιώθω σιγουριά για ότι πρόβλημα προκύψει θα λυθεί. Η εταιρία έχει πολύ καλή οργάνωση σέ όλους τούς τομείς. Η κάθε μέρα είναι καλύτερη από την άλλη

2024-01-24
T******* A******

Άψογη εξυπηρέτηση και οργάνωση!!!

2024-01-19
S********* D****

Pénzt jó vele kereskedni

2025-02-06
G**** T*******

Γρήγορη εξυπηρέτηση και άμεση λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζα στην εφαρμογή

2024-11-14
Γι***** Κ******

Τιμια συνεργασια,καταπληκτικοι ανθρωποι.γιωργος.

2024-07-10
L***** K****

Η πλατφόρμα είναι οκ μέχρι στιγμής χωρίς κολλήματα

2023-08-06
T****

Egy jó app. Ajánlani tudom.

2024-01-11
p*** p****

Πολύ έγκυρη εφαρμογή. Δεν είναι απατεώνες

2024-02-15
E****

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΡΧΑΡΙΟ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΜΝΕΙ TRADING.EΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΣΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ{ ΟΠΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΨΑΞΕΙ ΑΛΛΟΥ } ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ|| ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ || ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ .

Εμφάνιση των κριτικών μας 4 & 5 αστέρων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία του χρήστη έχουν σκόπιμα ανωνυμοποιηθεί για να διασφαλιστεί το απόρρητο του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

