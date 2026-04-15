Συναλλαγές The Trade Desk, Inc. - TTD CFD
Σχετικά με την The Trade Desk, Inc.
Η The Trade Desk, Inc. είναι μια εταιρεία τεχνολογίας. Η εταιρεία μέσω της αυτοεξυπηρετούμενης, βασισμένης στο cloud πλατφόρμας της, και οι αγοραστές διαφημίσεων μπορούν να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να βελτιστοποιούν ψηφιακές διαφημιστικές καμπάνιες με βάση τα δεδομένα σε μορφές και κανάλια διαφήμισης, όπως display, video, audio, in-app, native και social, σε πλήθος συσκευών, όπως υπολογιστές, κινητές συσκευές και συνδεδεμένη τηλεόραση (CTV). Προσφέρει μια αυτοεξυπηρετούμενη πλατφόρμα λογισμικού omnichannel που επιτρέπει στους πελάτες της να αγοράζουν και να διαχειρίζονται καμπάνιες ψηφιακής διαφήμισης βάσει δεδομένων. Η πλατφόρμα της εταιρείας επιτρέπει στους πελάτες της να διαχειρίζονται ολοκληρωμένες διαφημιστικές καμπάνιες σε διάφορα διαφημιστικά κανάλια και μορφές. Οι ενοποιήσεις της πλατφόρμας της με αποθέματα, συνεργάτες δεδομένων και εκδότες παρέχουν στους αγοραστές διαφημίσεων δυνατότητες εμβέλειας και λήψης αποφάσεων, ενώ οι διεπαφές προγραμματισμού επιχειρησιακών εφαρμογών (API) επιτρέπουν στους πελάτες της να αναπτύσσουν πάνω στην πλατφόρμα. Προσφέρει λύσεις σε διαφημιστικές εταιρείες και άλλους παρόχους υπηρεσιών για τους διαφημιζόμενους.