Συναλλαγές Teradata - TDC CFD
Σχετικά με την Teradata
Η Teradata Corporation (Teradata) επικεντρώνεται στην παροχή μιας συνδεδεμένης πλατφόρμας δεδομένων πολλαπλών υπολογιστικών νεφών για επιχειρηματικές αναλύσεις. Η πλατφόρμα Teradata Vantage της εταιρείας επιτρέπει στους πελάτες της να ενσωματώσουν και να απλοποιήσουν το οικοσύστημα δεδομένων και ανάλυσης, να βελτιώσουν την πρόσβαση και τη διαχείριση των δεδομένων και να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση για να αντλήσουν επιχειρηματική αξία από διάφορους τύπους δεδομένων. Η πλατφόρμα Teradata Vantage έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να λειτουργεί σε on-premises, private cloud και public cloud περιβάλλοντα. Οι γεωγραφικοί τομείς της εταιρείας περιλαμβάνουν την περιοχή Americas (Βόρεια Αμερική και Λατινική Αμερική), την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και την περιοχή APJ (Ασία, Ειρηνικός και Ιαπωνία). Η πλατφόρμα της Εταιρείας προσφέρει πλήρη ενσωμάτωση συνόλων δεδομένων, εργαλείων, αναλυτικών γλωσσών και λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ανοικτού κώδικα. Η εταιρεία εξυπηρετεί διάφορους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ενέργειας και των φυσικών πόρων, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της κυβέρνησης, της υγειονομικής περίθαλψης, της μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και της τηλεπικοινωνίας.