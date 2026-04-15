Συναλλαγές Teledyne Technologies Inc - TDY CFD
Σχετικά με την Teledyne Technologies Incorpora
Η Teledyne Technologies Incorporated παρέχει τεχνολογίες για αναπτυσσόμενες βιομηχανικές αγορές. Αυτές οι αγορές περιλαμβάνουν τον αυτοματισμό εργοστασίων και την παρακολούθηση της κατάστασης, την περιβαλλοντική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και του νερού και άλλες. Η εταιρεία έχει τέσσερις τομείς. Ο τομέας ψηφιακής απεικόνισης περιλαμβάνει αισθητήρες, κάμερες και συστήματα, στο ορατό, υπέρυθρο, υπεριώδες και ακτίνων Χ φάσμα για χρήση στη βιομηχανία, την επιστήμη, την κυβέρνηση, το διάστημα, την άμυνα, την ασφάλεια και άλλους τομείς. Ο τομέας Instrumentation παρέχει όργανα παρακολούθησης και ελέγχου για θαλάσσιες, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές και άλλες εφαρμογές, καθώς και ηλεκτρονικό εξοπλισμό δοκιμών και μετρήσεων. Ο τομέας αεροδιαστημικών και αμυντικών ηλεκτρονικών παρέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και υποσυστήματα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απόκτησης δεδομένων και επικοινωνιών, διασυνδέσεις για σκληρό περιβάλλον, μπαταρίες γενικής αεροπορίας και άλλα εξαρτήματα. Ο τομέας Engineered Systems παρέχει μηχανική συστημάτων, ολοκλήρωση και τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και κατασκευαστικές λύσεις.