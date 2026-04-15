Συναλλαγές Tapestry, Inc. - TPR CFD
Σχετικά με την Tapestry, Inc.
Η Tapestry, Inc. είναι ένας οίκος σύγχρονων πολυτελών αξεσουάρ και εμπορικών σημάτων lifestyle. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω τριών τομέων: Coach, Kate Spade και Stuart Weitzman. Ο τομέας Coach περιλαμβάνει πωλήσεις προϊόντων Coach σε πελάτες μέσω καταστημάτων που διαχειρίζεται η Coach, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου και καταστημάτων παραχώρησης, καθώς και πωλήσεις σε πελάτες χονδρικής και μέσω ανεξάρτητων τρίτων διανομέων. Ο τομέας Kate Spade περιλαμβάνει πωλήσεις κυρίως προϊόντων της μάρκας kate spade new york σε πελάτες μέσω καταστημάτων που διαχειρίζεται η Kate Spade, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου, πωλήσεις σε πελάτες χονδρικής, μέσω καταστημάτων παραχώρησης και μέσω ανεξάρτητων τρίτων διανομέων. Ο τομέας Stuart Weitzman περιλαμβάνει πωλήσεις προϊόντων της μάρκας Stuart Weitzman κυρίως μέσω καταστημάτων που διαχειρίζεται η Stuart Weitzman, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου, πωλήσεις σε πελάτες χονδρικής και μέσω πολλών ανεξάρτητων τρίτων διανομέων.