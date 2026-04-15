Συναλλαγές Sunrun Inc. - RUN CFD
Σχετικά με την Sunrun Inc.
Η Sunrun Inc. ασχολείται με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, πώληση, ιδιοκτησία και συντήρηση οικιακών συστημάτων ηλιακής ενέργειας (έργα) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία παρέχει αποθήκευση μπαταριών μαζί με συστήματα ηλιακής ενέργειας στους πελάτες της σε επιλεγμένες αγορές και πωλεί τις υπηρεσίες της σε εμπορικούς κατασκευαστές μέσω των προσφορών της για πολυκατοικίες και νέες κατοικίες. Η Εταιρεία εγκαθιστά συστήματα ηλιακής ενέργειας στα σπίτια των πελατών της και τους παρέχει την ηλιακή ενέργεια που παράγεται από τα εν λόγω συστήματα για αρχική διάρκεια 20 ή 25 ετών. Επιπλέον, παρακολουθεί, συντηρεί και διασφαλίζει το σύστημα κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν συστήματα ηλιακών πάνελ στέγης και μπαταρίες ηλιακής ενέργειας. Παρέχει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων (EV), μετασκευές μπαταριών, επανατροφοδοτούμενα ή επεκτεινόμενα συστήματα, υπηρεσίες οικιακής ενεργειακής διαχείρισης και άλλα προϊόντα οικιακού εξηλεκτρισμού. Επίσης, διαχειρίζεται και μοιράζεται την αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια από τις μπαταρίες για να παρέχει οφέλη στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και το ηλεκτρικό δίκτυο.