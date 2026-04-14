Συναλλαγές Sojitz Corporation - 2768 CFD
Σχετικά με την Sojitz Corporation
Η Sojitz Corp είναι μια εταιρεία με έδρα την Ιαπωνία που ασχολείται κυρίως με εμπορικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Διαθέτει εννέα επιχειρηματικούς τομείς. Ο τομέας αυτοκινήτων εξάγει και πωλεί αυτοκίνητα. Ο τομέας αεροπορικών και μεταφορικών έργων ασχολείται με τις αερομεταφορές, τις κοινωνικές υποδομές μεταφορών και την εκμετάλλευση πλοίων. Ο τομέας Μηχανήματα και Ιατρικές Υποδομές ασχολείται με βιομηχανικά μηχανήματα, ιατρικές επιχειρήσεις και άλλα. Το τμήμα Ενεργειακών Κοινωνικών Υποδομών ασχολείται με τις περιβαλλοντικές υποδομές, τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και άλλα. Ο τομέας Metals and Resources παρέχει άνθρακα, αλουμίνιο, πολύτιμα μέταλλα. Ο τομέας Χημικά παρέχει οργανικές και ανόργανες χημικές ουσίες, εκλεκτές χημικές ουσίες. Το τμήμα Τροφίμων και Αγροτικών Επιχειρήσεων παρέχει δημητριακά, σιτάλευρο, λίπη και έλαια. Ο τομέας Retail and Life Material παρέχει κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ρούχα, κατεψυγμένα τρόφιμα. Ο τομέας Βιομηχανικές Υποδομές και Αστική Ανάπτυξη δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων. Αναπτύσσει επίσης πράσινα χημικά και βιοκαύσιμα.