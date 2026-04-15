Σχετικά με την Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
Η Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM), είναι παραγωγός νιτρικού καλίου και ιωδίου. Η εταιρεία παράγει ειδικές θρεπτικές ουσίες για φυτά, παράγωγα ιωδίου, λίθιο και τα παράγωγά του, χλωριούχο κάλιο, θειικό κάλιο και ορισμένα βιομηχανικά χημικά προϊόντα. Οι τομείς της περιλαμβάνουν ειδικές θρεπτικές ουσίες για φυτά, βιομηχανικά χημικά, ιώδιο και παράγωγα, λίθιο και παράγωγα, κάλιο και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα ειδικά φυτικά θρεπτικά συστατικά είναι λιπάσματα που επιτρέπουν στους αγρότες να βελτιώσουν τις αποδόσεις και την ποιότητα ορισμένων καλλιεργειών. Τα βιομηχανικά χημικά έχουν ποικίλες εφαρμογές σε χημικές διεργασίες, όπως η κατασκευή γυαλιού και τα βιομηχανικά νιτρικά άλατα. Το ιώδιο και τα παράγωγά του χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις βιομηχανίες μέσων αντίθεσης ακτίνων Χ και βιοκτόνων. Το λίθιο και τα παράγωγά του χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες, τα γράσα και τα frits για την παραγωγή κεραμικών. Το χλωριούχο κάλιο είναι ένα βασικό λίπασμα που παράγεται και πωλείται από την Εταιρεία σε όλο τον κόσμο.