Συναλλαγές Sea Limited - SE CFD
Σχετικά με την Sea Limited
Η Sea Limited είναι μια καταναλωτική εταιρεία Διαδικτύου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς, ήτοι ψηφιακή ψυχαγωγία, ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και ψηφιακές πληρωμές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τις Garena, Shopee και SeaMoney. Η πλατφόρμα της Garena προσφέρει online παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα και προσωπικούς υπολογιστές (PC) και αναπτύσσει παιχνίδια για κινητά τηλέφωνα για την παγκόσμια αγορά. Προσφέρει ηλεκτρονικά αθλήματα και παρέχει πρόσβαση σε άλλο ψυχαγωγικό περιεχόμενο και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως ζωντανή μετάδοση του παιχνιδιού, συνομιλία χρηστών και διαδικτυακά φόρουμ. Η πλατφόρμα της Shopee είναι μια αγορά με επίκεντρο την κινητή τηλεφωνία και κοινωνικό προσανατολισμό. Παρέχει στους χρήστες ένα περιβάλλον αγορών με ολοκληρωμένες πληρωμές, υποδομές logistics και υπηρεσίες πωλητών. Η SeaMoney παρέχει διάφορες υπηρεσίες πληρωμών και δάνεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ενσωματώνεται επίσης με τρίτους εμπορικούς συνεργάτες και καλύπτει ένα σύνολο περιπτώσεων χρήσης κατανάλωσης. Λειτουργεί σε τοποθεσίες, όπως η Ινδονησία, η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και οι Φιλιππίνες, μεταξύ άλλων.