Συναλλαγές Sanofi - ADR - SNY CFD
Σχετικά με την Sanofi Adr Rep 1 1/2
Η Sanofi SA είναι μια εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης με έδρα τη Γαλλία. Η εταιρεία επικεντρώνεται στις ανάγκες των ασθενών και ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία θεραπευτικών λύσεων. Οι τρεις λειτουργικοί της τομείς είναι οι εξής: Φαρμακευτικά προϊόντα, καταναλωτική υγειονομική περίθαλψη (CHC) και εμβόλια. Τα φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνουν: Ανοσολογία, Σκλήρυνση κατά πλάκας / Νευρολογία, Ογκολογία, Σπάνιες ασθένειες, Σπάνιες διαταραχές του αίματος, Καρδιαγγειακά, Διαβήτης, Καθιερωμένα συνταγογραφούμενα προϊόντα. Ο τομέας Εμβόλια περιλαμβάνει, για όλες τις γεωγραφικές περιοχές, τις εμπορικές δραστηριότητες της Sanofi Pasteur, μαζί με τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής που είναι αφιερωμένες στα εμβόλια. Ο τομέας CHC περιλαμβάνει τις εμπορικές δραστηριότητες για τα προϊόντα Consumer Healthcare της Sanofi, μαζί με τις δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής που είναι αφιερωμένες σε αυτά τα προϊόντα. Τα προϊόντα της Εταιρείας που αναπτύσσονται σε συνεργασία ή με δικαιόχρηση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα Dupixent, Aubagio, Lemtrada, Cerezyme, Lumizyme, Jevtana, Fabrazyme.