Σχετικά με την Restaurant Brands Intrnational
Η Restaurant Brands International Inc. είναι εταιρεία εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (QSR). Η εταιρεία ασχολείται με το σερβίρισμα καφέ και άλλων ποτών και τροφίμων. Διαθέτει τέσσερα εμπορικά σήματα εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης: Burger King, Tim Hortons, Popeyes και Firehouse Subs. Τα εστιατόρια Tim Hortons είναι QSR με μενού που περιλαμβάνει καφέ, τσάι, ζεστά και κρύα ειδικά ποτά με βάση τον εσπρέσο, αρτοσκευάσματα, όπως ντόνατς, Timbits, κουλούρια, μάφινς, μπισκότα και αρτοσκευάσματα, ψητά πανίνι, κλασικά σάντουιτς, περιτυλίγματα και σούπες. Τα εστιατόρια Burger King είναι QSR με ψητά χάμπουργκερ, κοτόπουλο και άλλα ειδικά σάντουιτς, τηγανητές πατάτες, αναψυκτικά και άλλα είδη διατροφής. Τα εστιατόρια Popeyes είναι QSR με μενού τύπου Λουιζιάνα που περιλαμβάνει τηγανητό κοτόπουλο, chicken tenders, τηγανητές γαρίδες, θαλασσινά, κόκκινα φασόλια και ρύζι και άλλα τοπικά είδη. Διαθέτει περίπου 28.000 εστιατόρια σε περισσότερες από 100 χώρες.