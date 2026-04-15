Συναλλαγές Resources Connection, Inc. - RGP CFD
Σχετικά με την Resources Connection, Inc.
Η Resources Connection, Inc. είναι συμβουλευτική εταιρεία. Οι επιχειρησιακές οντότητες της εταιρείας παρέχουν κυρίως υπηρεσίες με την επωνυμία Resources Global Professionals (RGP). Δραστηριοποιείται μέσω τριών επιχειρηματικών τομέων: RGP, taskforce και Sitrick. Ο τομέας RGP είναι μια πρακτική παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, η οποία λειτουργεί υπό την επωνυμία RGP και επικεντρώνεται σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών έργου και επαγγελματικής στελέχωσης σε τομείς, όπως η χρηματοοικονομική και λογιστική, η επιχειρηματική στρατηγική και ο μετασχηματισμός, καθώς και η τεχνολογία και η ψηφιακή τεχνολογία. Ο τομέας taskforce είναι μια γερμανική εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών που λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα taskforce. Χρησιμοποιεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο και μια υποδομή ανεξάρτητων εργολάβων/συνεργατών και επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών προσωρινής διαχείρισης ανώτερων στελεχών και διαχείρισης έργων σε πελάτες της μεσαίας αγοράς στη γερμανική αγορά. Ο τομέας Sitrick είναι μια εταιρεία επικοινωνίας κρίσεων και δημοσίων σχέσεων, η οποία λειτουργεί υπό την επωνυμία Sitrick, παρέχοντας εταιρικές, οικονομικές, συναλλακτικές και διοικητικές υπηρεσίες.