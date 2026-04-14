Συναλλαγές Ralph Lauren Corp - RL CFD
Σχετικά με την Ralph Lauren
Η Ralph Lauren Corporation ασχολείται με το σχεδιασμό, την εμπορία και τη διανομή προϊόντων lifestyle, συμπεριλαμβανομένων ενδυμάτων, αξεσουάρ, οικιακού εξοπλισμού, αρωμάτων και φιλοξενίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω των τομέων της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Η επιχείρηση χονδρικής πώλησης πωλεί τα προϊόντα της σε μεσαίου επιπέδου πολυκαταστήματα, εξειδικευμένα καταστήματα και καταστήματα γκολφ και επαγγελματικά καταστήματα, καθώς και σε διάφορους τρίτους ψηφιακούς συνεργάτες. Η επιχείρηση αδειοδότησης συνδυάζει τη γνώση των καταναλωτών, το σχεδιασμό και τις δεξιότητες μάρκετινγκ με τα προϊόντα των συνεργατών αδειοδότησης για τη δημιουργία και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Η επιχείρηση λιανικής πώλησης της Εταιρείας πωλεί σε πελάτες σε όλο τον κόσμο μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης και των καταστημάτων παραχώρησης, καθώς και μέσω των δικών της δικτυακών τόπων ψηφιακού εμπορίου και των δικτυακών τόπων διαφόρων τρίτων ψηφιακών συνεργατών.